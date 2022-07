The Boys, quali Supe vedremo nella stagione 4? Facciamo delle ipotesi

In attesa di scoprire se Soldier Boy tornerà in The Boys 4, proviamo ad ipotizzare quali Supe potrebbero apparire nella nuova stagione della serie Amazon Prime Video che so preannuncia addirittura più folle di quella appena terminata.

In cima alla lista c'è Tek Knight, un tossicodipendente ispirato ad eroi del calibro di Iron Man e Batman che è stato già citato qualche volta dai personaggi dello show. C'è poi John Godolkin

La versione di Charles Xavier di The Boys che dovrebbe già apparire apparentemente nello spinoff The Boys Presents: Varsity, ma sarebbe un peccato se questo personaggio non apparisse nello show principale per prendere a pugni Billy Butcher.

Sarebbe poi interessante vedere all'opera in live-action il principe Nubian e Nubia, già apparsi in The Boys Presents: Diabolical e doppiati da Don Cheadle e Aisha Tyler. Si tratta di due Supe "buoni", merce questa davvero rara per lo show Amazon. The Doofer, una parodia de La Cosa della Marvel, permetterebbe di affrontare le conseguenze del Composto V sui soggetti di prova della Vought permettendo di approfondire una tematica molto cara alla serie di Kripke.

I Super Duper sono letteralmente l'unico buon gruppo di supereroi presenti in The Boy. Anche se la squadra per lo più aiuta i gatti a scendere dagli alberi e accompagna le vecchiette dall'altra parte della strada, potrebbe permettere ai nostri Ragazzi di guardare al mondo dei Supe con occhi nuovi, permettendo l'introduzione anche di Malchemical, una parodia del Metamorpho della DC che presenta poteri elementali e mutaforma, una delle possibili armi per far fuori Homelander.

Le riprese di The Boys 4 stanno per partire, e presto potremo scoprire quali aggiunte verranno fatte al cast della serie Amazon e soprattutto quali nuovi Supe accompagneranno quelli a cui ormai "ci siamo tanto affezionati". Chi vorreste vedere nella prossima stagione?