The Boys, i Super sbarcano a Roma nell'esilarante parodia di Le Coliche e Max Pezzali

Per risolvere i problemi che attanagliano una metropoli come Roma - il traffico, le buche, le carenze dei trasporti pubblici... - ci vorrebbe forse una banda di supereroi, come quelli di The Boys. Se così fosse, però, la Città Eterna perderebbe anche una parte del suo fascino, e per dei comici sarebbe difficile trovare spunti per fare dell'ironia.

Su queste premesse si basa il nuovo video di Le Coliche, il duo di comici e youtuber formato dai fratelli Fabrizio e Claudio Colica. Il filmato, visibile anche all'interno della notizia, serve a promuovere la seconda stagione di The Boys, la serie in streaming su Amazon Prime Video che ha conquistato un punteggio record su Rotten Tomatoes nonostante la review bombing del pubblico, che non ha gradito il fatto che i nuovi episodi vengano pubblicati con cadenza settimanale.

Nel filmato de Le Coliche compare anche Max Pezzali, che annuncia ai due ragazzi la novità: la Vought sta per approdare a Roma, e grazie ai Super la città diventerà molto più sicura, efficiente e vivibile. Per loro, però, questa non è per niente una buona notizia: la città diventerebbe, dicono, troppo simile a Milano, e soprattutto, non avendo più nulla da criticare e su cui ironizzare, gli spunti per il loro lavoro finirebbero per scarseggiare.

Così, sulle note del successo di Max Pezzali (all'epoca con gli 883) Hanno ucciso l'Uomo Ragno, il cui testo è stato modificato per l'occasione, Fabrizio e Claudio vanno in giro per Roma a mettere KO i supereroi, perché "Roma è piena di problemi, ma lasciatela com'è".

