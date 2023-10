The Boys: svelata la sorprendente connessione tra Gen V e la serie tv animata Diabolical

L'universo di The Boys è in continua espansione. Dopo l'arrivo del primo spin-off animato The Boys: Diabolical, questo mese è stato il turno del primo in live-action, Gen V, incentrato su una nuova generazione di Sup alle prese con i problemi di un college davvero molto particolare. Nell'ultimo episodio, però, i due spin-off si sono intrecciati.

Entrambi gli spin-off hanno un proprio tema generale, pur rimanendo fedeli all'umorismo sguaiato e alla violenza sanguinaria che hanno reso The Boys un grande successo. Diabolical è una serie di cortometraggi liberamente collegati tra loro che non sono mai stati pensati per collegarsi ufficialmente a The Boys. Mentre da oggi è disponibile la quinta puntata, su queste pagine vi rimandiamo alla recensione della 1x04 di Gen V.

Infatti, Eric Kripke, showrunner di The Boys, ha dichiarato su Twitter che solo tre episodi, "Uno più uno uguale due", "Nubian contro Nubian" e "John e Sun-Hee", erano canonici rispetto alla serie principale. L'episodio più recente di Gen V, "Tutta la verità", presenta un collegamento piuttosto sorprendente con Diabolical - soprattutto un segmento in particolare.

In "Tutta la verità" Robert Vernon, alias Tek-Knight (Derek Wilson), cerca di risolvere l'omicidio di Golden Boy (Patrick Schwarzenegger). Sebbene non abbia la stessa ingombrante armatura dei fumetti, Tek-Knight possiede una straordinaria capacità di individuare la verità e la usa per costringere le persone che sta interrogando a confessare, spesso con risultati fatali.

Quando Tek-Knight affronta la preside di Godolkin, Indira Shetty (Shelley Conn), riguardo alle sue intenzioni di interrogare gli studenti, Shetty risponde con fatti concreti. Le presenta un elenco delle sue vittime, tra cui un collega supereroe di nome Ironcast che pare si sia suicidato dopo un colloquio con Tek-Knight.

Ironcast ha fatto la sua apparizione ufficiale nel terzo episodio di Diabolical, intitolato "I'm Your Pusher". Mentre la maggior parte dell'episodio si concentra su Billy Butcher (Jason Isaacs) che ricatta un pusher di droga per fargli passare un po' di cocaina a un supereroe, i risultati portano il suddetto supereroe a volare nell'atmosfera - e poi a sfondare Ironcast a velocità supersonica. Come la maggior parte dei Sup dell'universo di The Boys, Ironcast vuole essere una parodia - in questo caso, in particolare di Colosso degli X-Men, grazie alla sua pelle d'acciaio e alla sua forza sovrumana.

La parte parodistica deriva dal fatto che ha un ventre rotondo e anche se è letteralmente un uomo d'acciaio, ha ancora organi interni e sangue. Il fatto che Ironcast non esista solo in Diabolical, ma anche in Gen V, è una prova di come la popolarità di The Boys permetta di dare un'impronta diversa al materiale di partenza, soprattutto perché il co-creatore Garth Ennis ha scritto "I'm Your Pusher" per ambientarlo nel mondo dei fumetti di The Boys.