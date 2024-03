The Boys, svelato il nuovo film di Karl Urban: lavorerà con i fratelli Russo

The Boys è di certo una di quelle serie di cui Prime Video non può più fare a meno, visto soprattutto il successo che ha riscontrato sin dalla sua uscita ormai quattro anni fa. Lo show con protagonisti i super eroi più anti convenzionali di sempre è infatti stata una vera manna dal cielo, ed una mosca bianca in mezzo a tante produzioni simili.

Ecco quindi che, mentre vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Boys 3, ci giungono notizie riguardanti uno dei membri principali del cast, che a quanto pare sarebbe a lavoro su una produzione tutta nuova assieme ai fratelli Russo, registi dell'ultimo Avengers: Endgame.

Stiamo parlando di Karl Urban, l'ormai celebre Butcher di The Boys, il quale sarebbe attualmente in trattative per diventare il protagonista del nuovo film The Bluff, prodotto proprio da Amazon Studios e che vede nel cast anche Priyanka Chopra Jonas, con Frank E. Flowers che dovrebbe essere il regista.

La pellicola parlerà di un ex pirata impegnato a proteggere a tutti i costi la famiglia dai peccati del suo passato, che sono tornati a perseguitarlo, il tutto ambientato ai Caraibi nei primi dell'ottocento.

Di certo si tratta di un'occasione per vedere uno dei protagonisti dello show di super eroi alle prese con un ruolo del tutto diverso da quello a cui ci ha abituati. Voi che ne pensate?