The Boys: terminate le riprese di GEN V, lo spin-off parodia degli X-Men

Attraverso i suoi canali social ufficiali, Prime Video ha annunciato la fine delle riprese di GEN V, il primo spin-off live-action della saga di The Boys che arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand nel 2023.

Ambientato nell'unico college americano esclusivamente per giovani supereroi (ovviamente gestito dalla Vought International), Gen V è una serie irriverente vietata ai minori, ed esplorerà le vite dei competitivi e adolescenti Supes in preda agli ormoni, mentre mettono alla prova i propri confini fisici, sessuali e morali gareggiando per ottenere i migliori contratti nelle migliori città. La serie è stata descritta come in parte uno show universitario, in parte Hunger Games, in parte una parodia degli X Men, come se gli allievi di Charles Xavier venissero trascinati nel mondo di satira e di volgarità di The Boys.

Michele Fazekas e Tara Butters sono gli showrunner, con Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, Garth Ennis e Darick Robertson tra gli executive producer. La serie è prodotta da Sony Pictures Television Studios e Amazon Studios, in associazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film. Loreli Alanís è responsabile executive della Point Grey Pictures. Nel cast Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Al momento della stesura di questo articolo, The Boys: GEN V non ha ancora una data d'uscita, ma si presume che arriverà sulla piattaforma di streaming nel corso del 2023. Nel frattempo, vi ricordiamo che le prime tre stagioni di The Boys sono disponibili in esclusiva su Prime Video.