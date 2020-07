The Boys, la terza stagione si farà: tutti i dettagli!

Come si poteva immaginare, le pazze vicende di Billy Butcher e dei suoi non si concluderanno con la seconda stagione di The Boys: è stato infatti annunciato il rinnovo della serie di Amazon Prime per una terza parte, insieme ad un after-show.

Il programma sarà condotto da Aisha Tyler e andrà in onda a partire dal prossimo 28 agosto. Intitolato "Prime Rewrind: Inside The Boys", ci permetterà di scoprire alcune curiosità sulla produzione delle prime due stagioni, in attesa del 2 settembre, giorno in cui saranno disponibili le prime cinque puntate inedite. Ecco come ha commentato la notizia del rinnovo di The Boys per una terza stagione, uno dei dirigenti degli Amazon Studios, Vernon Sanders: "Eric Kripke e il fantastico cast di The Boys continuano a farci vedere momenti imperdibili di azione e suspense, che hanno reso lo show uno dei più apprezzati dai fan di tutto il mondo. Siamo molto curiosi di scoprire cosa hanno in serbo per noi nella terza stagione e di vedere Aisha Tyler presentare l'after-show".

Anche Eric Kripke ha voluto esprimere la sua soddisfazione per il rinnovo, condividendo questo messaggio: "Il mondo ci ha fornito molta ispirazione. Speriamo di riprendere a girare nei primi mesi del 2021, ma dobbiamo vedere come si comporterà un virus microscopico".

Non resta che aspettare il prossimo 2 settembre, nel frattempo vi lasciamo con i primi poster promozionali di The Boys 2.