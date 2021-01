The Boys, The Mandalorian e tutte le altre serie premiate ai Critics Choice Super Awards

Le riprese di The Boys 3 sono sempre più vicine, nel frattempo continua il successo dello show di Amazon Prime Video, che è stato premiato dai giudici dei Critics Choice Super Awards. Scopriamo quali altri titoli hanno vinto le altre categorie.

Domenica 10 gennaio si è tenuta infatti la manifestazione che ha premiato le opere per la TV più di successo del 2020, in particolare, la categoria serie TV sui supereroi che ha convinto di più i critici è stata The Boys, giunta alla seconda stagione. Non finisce qui, Vikings è stata premiata come migliore show di azione, in particolare la sesta parte ha concluso degnamente le vicende dei protagonisti dello show.

Nella categoria miglior serie horror è presente invece uno show che ha fatto il suo debutto nel 2020: si tratta di Lovecraft Country. Il premio come migliore serie animata è stato vinto da Bojack Horseman, mentre quello per la migliore serie sci-fi/fantasy è stato aggiudicato da The Mandalorian, opera presente nel catalogo di Disney+. Siete d'accordo con le scelte dei giudici? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla terza stagione della serie di Eric Kripke, vi segnaliamo la nostra notizia con le 5 migliori scene con il villain di The Boys.