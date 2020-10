The Boys e The Umbrella Academy, polemiche sul cast asiatico: 'Perché parlano poco?'

Hanno fatto discutere, nei giorni scorsi, alcuni tweet di Jimmy Wong, che interpreta Ling nel live action Mulan della Disney, in cui l'attore ha criticato alcune serie come The Boys e The Umbrella Academy per la loro rappresentazione dei personaggi asiatici. Come ha osservato l'attore, non c'è quasi spazio per loro nei dialoghi.

In The Boys, Karen Fukuhara recita il ruolo di una supereroina muta di nome Kimiko, mentre in The Umbrella Academy Justin H. Min interpreta un fantasma chiamato Ben.

In un post che possiamo leggere anche in calce alla notizia, Jimmy Wong ha scritto: "La cosa sulla recitazione che mi è piaciuta di meno che ho notato durante il binge watching causato dalla pandemia: attori asiatici incredibilmente belli e sexy che interpretano personaggi che non hanno quasi nessun dialogo perché dovrebbero essere... misteriosi?"

Molti fan hanno risposto a Wong facendogli notare che ci sono delle buone ragioni per cui i personaggi di Fukuhara e Min parlano poco (per esempio, Kimiko è diventata muta a causa degli abusi subiti), ma secondo l'attore si tratta di due esempi che testimoniano una tendenza ben più diffusa, relativa a molti personaggi non bianchi, compresa la Katana interpretata dalla stessa Karen Fukuhara in Suicide Squad.

In un altro tweet Jimmy Wong ha riportato una dichiarazione di Eric Kripke, showrunner di The Boys, che esprimeva rammarico per non aver dato voce a Kimiko nella prima stagione, perpetuando lo stereotipo della donna asiatica tranquilla e sottomessa. "Penso che siamo inciampati inavvertitamente in una piccola trappola [...] ed ero molto consapevole di non volerlo fare."

