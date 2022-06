The Boys, Tomer Capone racconta il suo provino per lo show: 'Fui quasi arrestato!'

Mentre The Boys 3 manda in delirio i fan praticamente ogni settimana su Amazon Prime Video, Tomer Capone ricorda quanto anche il suo provino per la serie fu a dir poco delirante.

Ai microfoni di The Wrap, l'interprete di Frenchie ha infatti raccontato come si aggiunse al cast della popolare serie Amazon, e come il provino da remoto per The Boys per poco non lo fece finire in manette.

Accadde mentre era di ritorno da un viaggio Cina e diretto al matrimonio di una sua amica a Tel Aviv. Fu allora che ricevette un'email che gli chiedeva di presentarsi ai provini. Non potendo recarsi subito sul posto, chiese di poter intanto girare un video, imparando le battute sull'aereo.

"Era la scena in cui Frenchie litigava con Butcher per via di Translucent" spiega l'attore "Così ho preso la mia pistola finta, una pistola di gomma e plastica, e una volta atterrato sono andato a casa della mia amica. E lei è stata così gentile da filmarmi nel suo giardino a Tel Aviv. Ci mettemmo a provare questa scena folle, una, due, tre volte... A un certo punto però è arrivato un gruppo di poliziotti in borghese con i loro distintivi e delle pistole vere, e ci dissero 'Pistola a terra!".

A quanto pare i vicini si erano allarmati vedendo un uomo armato che minacciava la padrona di casa, e avevano chiamato la polizia. Per fortuna però gli agenti hanno subito riconosciuto Capone da una serie tv israeliana, Fauda, e si sono resi conto che l'arma che aveva in mano era finita, risolvendo il malinteso.