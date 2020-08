The Boys, il gruppo torna in azione nell'esplosivo trailer della stagione 2

Amazon Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale dell'attesa seconda stagione di The Boys, che sarà in streaming dal prossimo 4 settembre. La serie, ideata da Eric Kripke e basata sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, mostra il lato oscuro dei supereroi, i loro vizi e difetti che la multinazionale Vought American cerca di coprire.

Le immagini, che possiamo vedere anche in calce alla news, seguono la pubblicazione di una breve clip avvenuta qualche giorno fa e mostrano alcune dinamiche sequenze d'azione. Allo stesso tempo, sembrano indicare un mood più cupo, che secondo alcune anticipazioni dovrebbe caratterizzare la seconda stagione di The Boys.

Fanno parte del cast della serie Amazon Prime Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid, Dominique McElligott, Elisabeth Shue, Jessie Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Nella seconda stagione ci sarà più spazio anche per Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian). Il suo personaggio, Edgar, capo della Vought, avrà a quanto pare forti contrasti con Homelander.

Qualche giorno fa Eric Kripke aveva anticipato che la nuova stagione di The Boys si sarebbe occupata anche di temi d'attualità come il suprematismo bianco, il razzismo sistemico "e tutte quelle cose del genere che fanno davvero schifo". Secondo Aya Cash, infatti, il bello della fantascienza è lampossibilità di esaminare i problemi dell'attualità dalla giusta distanza.