The Boys, il trailer della quarta stagione ha una data d'uscita!

A pochi giorni di distanza dall'annuncio del nuovo spin-off di The Boys, il canale Twitter/X dello show principale ha svelato un'informazione estremamente interessante: la data in cui potremo assistere al primo trailer della quarta stagione!

Così figura nella descrizione del post: "Domani [2 dicembre 2023], a quest'ora, aprirai l'app per guardare il trailer di S4. Ci saranno soltanto arcobaleni e farfalle. No, chi vogliamo prendere in giro... Sarà tutta un'enorme follia a partire da questo fotogramma". Potete trovare l'immagine in questione in calce alla notizia.

Dove eravamo rimasti? Nell'ottavo e ultimo episodio della terza stagione (L'istante rovente), il pubblico compiange Maeve (ignorando che in realtà sia ancora in vita), mentre Burther ha i giorni contati a causa dell'utilizzo del V-24. Da un lato, Soldatino è in carcere; dall'altro, invece, Patriota e Ryan partecipano a una manifestazione in onore del supereroe. Tuttavia, quando Patriota uccide una persona che ha lanciato una bottiglia al figlio, il pubblico non scappa o protesta; al contrario, acclama il gesto in un'ovazione generalizzata. Quali saranno i terribili effetti del cambiamento epocale?

Ovviamente, i legami con lo spin-off Gen V si fanno sempre più stretti. "La scena di Patriota ci è sembrata il culmine di Gen V" ha dichiarato lo showrunner Eric Kripke. "E il cameo di Butcher è più di ogni altra cosa ciò che definisce la quarta stagione dello show principale. Il personaggio, addentrandosi nei nuovi episodi, è ben consapevole del virus in grado di uccidere i supereroi".

Non ci resta che attendere domani 2 dicembre. Per approfondire l'argomento, ecco cosa sappiamo sulla quarta stagione di The Boys.