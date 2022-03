The Boys, il trailer della terza stagione è stato segnalato 20 milioni di volte!

The Boys non è mai stata una serie per i deboli di cuore: lo show con Karl Urban si è distinto sin dai suoi primi episodi per un altissimo tasso di violenza, scorrettezze, volgarità, sesso e chi più ne ha più ne metta. Qualcuno, però, sembra non aver ancora imparato la lezione, almeno stando a quanto accaduto in queste ore.

Nei giorni scorsi, infatti, Amazon ha finalmente rilasciato il trailer della terza stagione di The Boys, le cui atmosfere sono perfettamente in linea con quelle del resto dello show: in molti, però, sembrano esser rimasti non particolarmente positivamente impressionati dalla cosa, almeno a giudicare dal numero di segnalazioni ricevute dal trailer nel giro di pochi giorni.

Il trailer della terza stagione di The Boys è infatti stato segnalato ben 20 milioni di volte! Un risultato incredibile di cui la produzione sembra andare anche discretamente fiera, come possiamo notare dal nuovo post dell'account Twitter ufficiale della serie che riporta i risultati ottenuti finora dal trailer (tra cui anche la certezza che Seth Rogen guarderà lo show e una reazione decisamente poco composta di Taika Waititi).

Con premesse del genere, insomma, le aspettative non possono che volare sempre più in alto! E voi, che impressioni avete ricevuto da questo primo trailer? Fatecelo sapere nei commenti! Cerchiamo di capire, intanto, che ruolo avrà Patriota nella terza stagione di The Boys.