The Boys, tre attori si uniscono al cast dello spin-off: ecco di chi si tratta!

Dopo aver perso due protagonisti, lo spin-off di The Boys è tornato in produzione con l'aggiunta di due nuovi attori. Ma non finisce qui, perché secondo quanto annunciato, al cast della serie si sono uniti altri tre nomi di spicco: Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Come sappiamo lo spin-off, che sarà gestito dagli showrunner Michele Fazekas e Tara Butters, è ambientato nell'unico college americano esclusivamente per supereroi giovani adulti. Dunque ci metterà di fronte al confronto tra ragazzi che gareggiano tra di loro per ottenere contratti nelle migliori città. In questo panorama i tre attori che si sono appena uniti avranno dei ruoli ricorrenti.

Secondo quanto riportato da Deadline, Schwarzenegger interpreterà Golden Boy, Thomas sarà Polarity e Pigossi vestirà i panni del dottor Cardosa. Non abbiamo, al momento, una descrizione dei tre, dunque restiamo in attesa di novità. Gli attori si uniscono a un cast già composto da Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn.

Come produttore esecutivo tornerà invece Eric Kripke, creatore dello show originale, insieme a una squadra formata da molte delle persone che lavorano nella serie da cui questo spin-off è tratto. Intanto, mentre aspettiamo altre news sul progetto, è in arrivo The Boys 3 dopo una lunghissima attesa.