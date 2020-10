The Boys: quale sarà l'ultima stagione? Tutto sui piani futuri della serie Prime Video

The Boys è uno dei prodotti più seguiti e amati degli ultimi anni, e le motivazioni possono essere che si presenta come una serie particolarmente "scorretta" e poco buonista. Dopo aver assistito al clamoroso finale della seconda stagione di The Boys, possiamo gioire: in futuro assisteremo a uno spin-off di The Boys.

Tuttavia, bisogna anche scontrarsi con la realtà, e comprendere che, purtroppo, la serie non durerà in eterno: una domanda che in molti si pongono infatti è quando potrebbe finire lo show targato Amazon Prime. Oggi cercheremo di rispondere.

Partiamo con ordine: The Boys nasce come adattamento televisivo dei fumetti ideati da Garth Ennis e Darick Robertson, e narrano le vicende di Hughie Campbell (Jack Quaid) e William "Billy" Butcher (Karl Urban), intenti a distruggere i famosi supereroi che fanno parte del gruppo dei Sette, guidati dall'agenzia spietata e senza scrupoli Vought. La prima stagione dello show è stata pubblicata sulla piattaforma Prime Video il 26 luglio 2019, mentre la seconda stagione, con un episodio a settimana, dal 9 settembre al 4 ottobre 2020.

Con pochi dubbi e sorprese The Boys è stata rinnovata per una terza stagione. Ma cosa ci riserva il futuro, e quando finirà? A rispondere a questa domanda ci ha pensato nientemento che lo showrunner di The Boys, Eric Kripke (ideatore anche di un altro popolare show come Supernatural), che in un Q&A su Twitter dedicato alla serie (potrete trovare il post in calce alla notizia), ha dichiarato, in merito a quante stagioni potrebbe avere lo show:

"L'idea approssimativa nella mia testa è di cinque stagioni in totale. Ma ho anche imparato la lezione a non dire quante stagioni avrà una serie, perché per quanto riguarda la mia ultima serie, Supernatural, avevo detto che avrebbe avuto cinque stagioni di sicuro, e quella bast***a è andata avanti per quindici. Dunque, dovrei perlopiù tenere la mia bocca chiusa ma, creativamente parlando, cinque [stagioni, ndr] è un buon numero di messa in onda per me."

Dunque, vedendo i numeri impressionanti della serie, crediamo che di sicuro potremo assistere ad almeno cinque stagioni di The Boys, e non è da escludere che Amazon spinga per spremere il prodotto quanto più possibile, nella speranza però che si mantenga originale e piacevole com'è sempre stato sinora.

Nell'attesa di scoprirne di più, di recente The Boys è entrata al centro di un'importante polemica "etnica", e siamo curiosi di sapere come verrà risolta dagli showrunner.

E voi cosa ne pensate? Quante stagioni di The Boys vorreste vedere? Fatecelo sapere nello spazio commenti!