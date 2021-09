The Boys: ecco tutte le ultime novità sul folle spin-off della serie Amazon

Lo scorso anno è stato annunciato lo spin-off di The Boys, una nuova serie prodotta da Amazon che esplora la vita adolescenziale dei Super tra competizioni estreme e incredibili sbalzi ormonali. Si tratta di una produzione R-rated, cioè vietata ai minori di 17 anni.

Le premesse per una serie spumeggiante ci sono tutte e dopo l'annuncio dei primi protagonisti dello spin-off di The Boys, le ultime novità riguardano il team creativo. Lo showrunner inizialmente prescelto per la realizzazione del pilot Craig Rosenberg ha deciso di abbandonare il progetto per divergenze creative con Amazon e i produttori Sony Pictures TV, anche se non sono stati rivelati dettagli a riguardo.

Secondo THR, il suo posto è stato preso dagli autori di Agent Carter Michele Fazekas e Tara Butters, una coppia ben salda del mondo delle serie tv, che ha avuto anche la possibilità di lavorare spalla a spalla in produzioni come Emergence e Reaper.

Nonostante fervano incessantemente i preparativi del pilot, Amazon non ha ancora comunicato un titolo per la serie. Secondo Kripke lo spin-off di The Boys sarà una parodia perversa degli show Marvel e ci aprirà una finestra sulla folle vita dei Supe prima della loro definitiva consacrazione. Reina Hardesty è stata scelta come protagonista dello spin-off di The Boys sebbene non sia stato ancora rivelato il suo ruolo.

Voi cosa vi aspettate da questo spin-off? Una cosa è certa, sarà un tripudio di scorrettezza e perversione.