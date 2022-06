The Boys: Varsity, Patrick Schwarzenegger rivela: 'Avevo fatto il provino per Homelander'

Prima del suo recente ingresso nel cast dello spin-off di The Boys, l'attore Patrick Schwarzenegger, figlio del celeberrimo Arnold, ha rivelato di aver partecipato ai casting di The Boys per interpretare Homelander, ruolo poi affidato ad Antony Starr.

Durante un'intervista con Variety, l'attore ha svelato che fu proprio grazie a quell'audizione se è stato in seguito contattato di nuovo per prendere parte alla serie spin-off The Boys Presents: Varsity, rivelando di non aver potuto leggere le sceneggiature fino alla decisione finale: "Mi hanno solo spiegato 'La serie parla di questo, questo è il personaggio, questo è quello che succede'. Sapevo che, essendo The Boys, sarebbe stato qualcosa di folle, ma è davvero uno show spettacolare. Quando poi ho letto le sceneggiature sul set ho pensato: 'Oddio, sarà davvero divertente e interessante!'".

Nelle scorse settimane il nome dell'attore, che interpreterà Golden Boy, è stato annunciato insieme a quelli di Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi, che vestiranno rispettivamente i panni di Polarity e del dottor Cardosa.

Gli attori si uniscono a un cast già composto da Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn, dopo l'addio di due membri del cast, Aimee Carrero e Shane Paul McGhie che hanno abbandonato il progetto per approdare a nuove opportunità.

Sarà sempre Eric Kripke a guidare lo show ispirato ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson che sarà ambientato nell'unico college americano frequentato esclusivamente i giovani supereroi: "Il nostro spin-off farà parte del Vought Cinematic Universe, pur avendo un tono e uno stile tutto suo" ha dichiarato Kripke di recente. "Sarà il nostro modo di interpretare una serie sul college, con un gruppo di affascinanti, complicati e a volte letali Giovani Supe".

Nel frattempo, la terza stagione di The Boys procede più agguerrita che mai e nei giorni scorsi è stato annunciato il rinnovo dello show per una stagione 4 di The Boys!