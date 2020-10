The Boys, una versione distorta degli Avengers si farà strada nella terza stagione

Nelle scorse ore Erik Kripke ha rivelato che Payback sarà il titolo del primo episodio di The Boys 3. Per i lettori della serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, questo nome dovrebbe suonare piuttosto familiare poiché si tratta dell'altra squadra di supereroi creata dalla Vought, parodia diretta degli Avengers.

Nelle pagine della serie a fumetti, il Soldier Boy di Jensen Ackles è il leader di questo strampalato gruppo che include anche molti altri riferimenti diretti ad altri eroi della Marvel. Tra i principali membri ci sono Tek-Knight, un personaggio simile a Batman e Iron Man che è già stato menzionato nella prima stagione serie Amazon; Crimson Countess, una sorta di Scarlet Witch che è stata anche preso in giro negli episodi precedenti; Swatto, la versione di The Boys di The Wasp; Mind Droid alter ego di Visione; e Eagle the Archer, una parodia di Hawkeye interpretata da Langston Kerman che già abbiamo avuto modo di conoscere nella seconda stagione.

Insomma, la terza stagione di The Boys sarà sicuramente fuori di testa e come Kipke assicura, il merito di ciò sarà in parte di Soldier Boy, un personaggio ben peggiore di quanto Homelander non lo sia stato fino ad ora ai nostri occhi. Staremo a vedere come andranno le cose. Naturalmente bisognerà aspettare il prossimo anno per scoprirlo.