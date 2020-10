The Boys, Victoria Neuman è come Alexandria Ocasio-Cortez? Le parole della star

Continuano le interviste al cast di The Boys: questa volta tocca a Claudia Doumit rivelare qualche dettaglio sul suo personaggio e in particolare riguardo alla sua somiglianza con la politica americana Alexandria Ocasio-Cortez.

Come sapete Victoria Neuman è una politica che nel corso delle puntate della seconda stagione ha cercato di opporsi al potere della Vought International, fino all'inaspettato colpo di scena della puntata finale, che ha rivelato agli appassionati che anche lei è in possesso di superpoteri. Parlando con i giornalisti di ComicBook.com, Claudia Doumit ha discusso delle somiglianze di Victoria con Alexandria Ocasio-Cortez: "Si a prima vista direi sono simili. Penso però che sia più l'idea che AOC rappresenta, è una politica giovane e progressista ed è ascoltata da molti, ha un messaggio nuovo per la politica e credo che sia più questo lato che i produttori volevano mettere in mostra, non posso dire si è proprio AOC, soprattutto considerando cosa è successo nel finale, non credo che AOC faccia quelle cose nel suo tempo libero. Quindi direi che è simile ma non troppo".

