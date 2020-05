The Boys: in questo video Homelander celebra a modo suo la Festa della Mamma

Mentre i fan aspettano ancora notizie riguardo l'eventuale rinnovo per la terza stagione di The Boys, l'account Twitter ufficiale della serie ha deciso di condividere un video per la Festa della Mamma, incentrato su Homelander.

Come saprà chiunque ha visto le puntate della prima stagione della serie di Amazon Prime Video, il supereroe interpretato da Antony Starr ha sempre avuto un rapporto molto particolare con Madelyn Stillwell, questo è evidente anche nel video che potete trovare in calce alla notizia e che è stato condiviso nella giornata di ieri 10 maggio dall'account Twitter di The Boys.

Ecco il messaggio presente nel tweet: "Ecco una cosa a cui non sono invulnerabili i supereroi: i complessi materni". Gli appassionati della serie ispirata ai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, hanno subito commentato la scena, evidenziando i momenti più imbarazzanti tra i due personaggi e rabbrividendo di fronte al loro rapporto, oppure ricordando altre scene molto forti mostrate nello show di Amazon. Se cercate altre indiscrezioni sull'attesa seconda stagione, vi segnaliamo le ultime foto di The Boys condivise dallo showrunner, purtroppo non sappiamo ancora quando le puntate inedite saranno disponibili nel catalogo di Amazon Prime Video, ma la produzione ha assicurato che l'attuale emergenza Coronavirus non ha rallentato i lavori.