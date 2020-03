The Boys: un video su Twitter raggruppa una serie di sequenze con una battuta particolare

Uno degli show più acclamati di Amazon Prime Video è The Boys, con la prima stagione che ha raccolto un successo incredibile, non solo tra gli amanti del genere supereroistico. Sull'account ufficiale di Twitter della serie è comparso un video nel quale vengono raggruppate nel montaggio tutte le battute che contengono la parola 'fuck'.

The Boys è una serie irriverente che mostra cosa succede quando supereroi famosi come le celebrità, influenti come i politici e riveriti come gli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per fare del bene. In The Boys si racconta una ricerca eroica per svelare la verità sul supergruppo noto come I Sette.

Lo show conserva il fascino dei fumetti ed esplora il lato oscuro della celebrità e della fama dei supereroi.



Il cast è composto da Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e Jessie Usher. La seconda stagione di The Boys dovrebbe debuttare su Amazon Prime Video nel periodo estivo, salvo modifiche a causa dell'emergenza legata al Coronavirus che sta colpendo diverse zone del mondo.

Eric Kripke ha promesso una stagione coi fiocchi e ha commentato l'arrivo di Stormfront. La serie vede protagonista Billy Butcher (Urban), leader dei vigilanti che rischiano tutto per fronteggiare un gruppo di personaggi onnipotenti.

Tra le new entry della seconda stagione anche una molto apprezzata. Karl Urban infatti ha spiegato che il cane Terror sarà presente nella seconda stagione di The Boys.