The Boys, la Vought boicotta gli Emmy: arrivano i Supie Awards

Le riprese di The Boys 3 sono ufficialmente terminate e in attesa di scoprire quale sarà il destino dei protagonisti della serie Amazon, la Vought è tornata alla carica, pronta a boicottare gli Emmy.

Pare infatti che la multinazionale non abbia molto gradito il fatto che nessuna della sue produzioni del canale streaming sia stata nominato per un premio e così, ha deciso di creare i proprio riconoscimenti, ovvero i Supie Awards.

Naturalmente sulla fittizia piattaforma streaming della Vought potete trovare show molto simili alle produzioni di maggiore successo degli ultimi mesi come, una parodia di My Octopus Teacher in cui Abisso si innamora di un polpo, oppure una serie di 48 stile sulla vita di Homelander, un reality show sulla perdita di peso condotto da A-Train chiamato "Run Yourself Thin", un mistero di omicidio con protagonista Maeve chiamato "Maeve of Easttown", e una commedia romantica chiamata "Love, Sausage" con protagonista l'omonimo eroe.

Sui canali social della Vought si legge: "Non abbiamo ottenuto nessun nomination agli Emmy, ma come sempre, La Vought+ Originals ha vinto un Supie! A partire da questo documentario profondamente commovente e sorprendentemente pieno di vapore. Esplora l'intima relazione di Abisso con un polpo molto speciale e flessibile in Her Deepness".

Nella realtà dei fatti, la serie Amazon ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination nel corso delle sue due stagioni. È stato nominato agli Emmy per il "Miglior montaggio sonoro per una serie comica o drammatica" nel 2020. Nel 2021, The Boys ha vinto i Critics' Choice Super Awards per la "Migliore serie di supereroi" mentre Aaron Starr, interpretete di Homelander, ha vinto come "Miglior cattivo in una serie" e "Miglior attore in una serie di supereroi". Aya Cash, che ha debuttato nella seconda stagione nei panni della malvagia Stormfront, ha vinto come "Migliore attrice in una serie di supereroi". Lo spettacolo è attualmente nominato anche agli Emmy come "Migliore serie drammatica" e "Migliore sceneggiatura per una serie drammatica".