The Boys, la Vought prova a ripartire nel primo teaser della quarta stagione!

Dove ci eravamo lasciati? Dalle macerie, quelle che avevano seppellito un po' tutti, chi in un modo, chi nell'altro. Il finale della terza stagione di The Boys aveva demolito un po' di certezze da ogni lato della barricata, per cui in questa quarta stagione non ci sarà altro da fare se non ricostruire, soprattutto dalle parti di Vought.

Mentre Simon Pegg ci anticipa una stagione pazzesca, il primo teaser della quarta stagione di The Boys si sofferma dunque proprio sulla situazione dell'azienda che ha in mano le sorti dei Sette (e un bel po'm di altre cose, a dirla tutta): la caduta di Stan Edgar ha fatto sì che la Vought passasse nelle mani della volenterosa e sempre sull'orlo (o oltre?) di una crisi di nervi Ashley, che non a caso è l'unica protagonista di questo breve video.

La nostra sembra volerci riassumere l'attuale situazione della Vought, tra un Black Noir mandato "in missione all'estero", una Maeve eroicamente caduta in battaglia e una Starlight bollata senza pietà come traditrice: i Sette sono da rinvigorire con volti nuovi, ma l'azienda in sé sembra essersi rimessa in sesto abbastanza velocemente... Ma sarà tutto vero? Lo scopriremo solo nei prossimi episodi! Da Amazon, intanto, ci assicurano che in The Boys 4 vedremo cose mai viste... Anche meglio di Herogasm!