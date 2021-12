The Boys, Vought+ ci suggerisce un elenco di film natalizi imperdibili

L'account Twitter di Vought International ha condiviso un'immagine di alcuni film natalizi approvati da Vought+ che il pubblico dovrebbe guardare. Il marketing di The Boys durante la pausa tra la seconda e la terza stagione ci ha regalato cortometraggi e immagini che prendono in giro il mondo dello spettacolo, questa volta il tema è natalizio.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, una delle new entry della terza stagione, ovvero Soldier Boy (Jensen Ackles) ha recitato in un film con Charlton Heston intitolato King of Kings. Patriota invece è protagonista di Silent Knight, Starlight di Santa Baby e via dicendo. Tutti i titoli richiamano i poteri o le personalità dei Sette. È interessante notare che la Vought include anche Die Hard come film per le vacanze.

Basata sull'omonima serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è una serie Amazon Prime Video sviluppata per la TV da Eric Kripke (Supernatural). La prima stagione ha debuttato nel 2019 e si è rivelata un enorme successo. Una seconda stagione di The Boys è seguita nel 2020 e Amazon ha dato il via sia alla terza stagione che dovrebbe arrivare tra poco e i cui dettagli di trama sono scarsi. Ma non solo, The Boys ha generato anche uno spin-off intitolato Diabolical.

Le riprese di The Boys 3 si sono concluse a settembre al momento però la terza stagione non ha una data di uscita fissata, la produzione è stata ritardata a causa della pandemia di COVID-19 in corso.