The Boys vs Yellowstone, è guerra: Eric Kripke attacca Taylor Sheridan

Lo sciopero WGA e SAG-AFTRA prosegue e fino al momento in cui scriviamo, la fine della mobilitazione appare ancora lontana. Mentre gli artisti VFX sembrano vicini allo sciopero, la bufera tra chi sostiene e chi no la mobilitazione si inasprisce sempre più e si accende lo scontro tra Eric Kripke Taylor Sheridan.

Eric Kripke, showrunner di The Boys, infatti ha criticato la posizione di Taylor Sheridan, creatore di Yellowstone in quanto il patron della serie con Kevin Costner avrebbe contestato la richiesta da parte degli sceneggiatori, tra le altre, di avere uno staff minimo nelle stanze di scrittura. Kripke non ha perso tempo, difendendo a spada tratta le lotte WGA: "Non è possibile che una stagione possa uscire dalla testa di una sola persona - ha detto lo showrunner di The Boys a Deadline - Qualunque cosa pensi il signor Yellowstone ( Taylor Sheridan ndr.) come "Non voglio avere una stanza di scrittura" o "Non ho bisogno di una stanza di scrittura", la mia sensazione è che ti stai perdendo la parte migliore di questo lavoro. Quindi non capisco perché questo sia un problema".

Pare, infatti, che serie come Yellowstone e Special Ops: Lioness nate dalla mente di Sheridan non abbiano dietro alcuna stanza di scrittura in quanto quest'ultimo preferisca lavorare da solo. La mancanza di uno spazio comune dove condividere le proprie idee, confrontarsi e catturare più sfumature potrebbe influire inevitabilmente sul successo di uno show. Per Sheridan, considerati i risultati ottenuti con Yellowstone, però l'assenza di una stanza di scrittura rimane una scelta vincente.

Mentre gli sceneggiatori proseguono nella lotta per ottenere i diritti richiesti, quali un salario più adeguato, tutela maggiore all'IA e un numero fisso nelle stanze di scritture, la mobilitazione influisce sulla produzione di molte serie TV: anche l'uscita di The Boys 4 è stata posticipata a causa dello sciopero WGA.

Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sullo sciopero WGA e SAG-AFTRA.