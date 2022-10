The Boys 4, arrivano le nuove Supes! Ecco la prima foto di Firecracker e Sister Sage

I Sette hanno cominciato a perdere pezzi durante la terza stagione di The Boys: gli ultimi episodi dello show targato Amazon hanno messo la squadra di proprietà della Vought in una situazione di difficoltà mai vista prima, per cui potrebbe effettivamente essere arrivato il momento di puntare su qualche nuovo arrivo.

Nuovi arrivi che non si sono fatti attendere: dopo averci mostrato A-Train ricoperto di sangue, infatti, Amazon ci regala una nuova foto della quarta stagione di The Boys incentrata proprio sulle due new entry di questi nuovi episodi, vale a dire Firecracker e Sister Sage.

Interpretate rispettivamente da Valorie Curry (The Tick) e Susan Heyward (Orange is the New Black), Firecracker e Sister Sage saranno materiale completamente nuovo scritto appositamente per lo show Amazon: di entrambi i personaggi non c'è infatti traccia nei fumetti di Garth Ennis, ma lo sceneggiatore Eric Kripke assicura che si tratterà di due aggiunte assolutamente all'altezza (nel bene o nel male?) del materiale tratto dall'opera originale.

Al momento non ci sono stati rivelati ulteriori dettagli: non sappiamo, dunque, se Firecracker e Sister Sage staranno dalla parte di Starlight, se andranno a rafforzare le fila dei Sette o, chissà, se giocheranno un campionato a parte! Recentemente, intanto, sempre Eric Kripke ha parlato di un importante cambiamento nella quarta stagione di The Boys.