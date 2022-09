The Boys, A-Train è ricoperto di sangue nella nuova foto dal set della quarta stagione!

A-Train ricoperto di sangue altrui è stata probabilmente la prima immagine a farci capire in quale vortice di violenza e depravazioni varie ci saremmo andati a infilare seguendo The Boys: seguendo l'esempio del più classico lupo reticente a perdere il vizio, dunque, il membro dei Sette sembra voler rinverdire le vecchie abitudini.

Già, perché mentre ci si chiede chi interpreterà Jeffrey Dean Morgan nel corso di questa quarta stagione di The Boys, Jessie Tusher ci concede uno sguardo al suo personaggio direttamente dal set dei nuovi episodi dello show Prime Video, presentandoci ancora una volta un A-Train evidentemente tutt'altro che in vena di non violenza.

"È TORNATO" scrive l'attore nella didascalia alla foto che lo ritrae con indosso il costume d'ordinanza e letteralmente imbrattato di sangue dalla testa ai piedi: una foto che ha immediatamente scatenato l'ironia dei fan, pronti a chiedere al diretto interessato se anche stavolta ci sia andata di mezzo qualche coppia felice come quella formata da Hughie e dalla sua povera fidanzata.

Vedremo di chi sarà tutto quel sangue: l'arco evolutivo di A-Train, d'altronde, non ha risparmiato al personaggio alcune importanti lezioni... Ma non possiamo certo essere sicuri che il nostro ne abbia fatto tesoro, conoscendolo! Problemi dei Sette a parte, comunque, recentemente Erin Moriarty si è detta sconvolta per l'ondata di commenti sessualmente offensivi a cui ha dovuto far fronte sui social.