The Brides: Goran Višnjić sarà il conte Dracula del pilota della serie ABC

Un'altra versione audiovisiva del conte Dracula è pronta a debuttare. ABC ha ordinato un pilot di Dracula, con l'attore croato Goran Višnjić scelto per interpretare l'iconico personaggio. Nel caso venisse prodotta la serie si chiamerà The Brides, ed è creata dall'ideatore di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa.

Lo show si concentrerà sulle Tre Spose di Dracula, con Gina Torres, Katherine Reis e Sophia Tatum che interpreteranno le tre ragazze - Cleo, Renée e Lily - che dopo aver abbandonato Dracula nel suo castello distrutto sui Carpazi, fuggono per iniziare una nuova vita insieme.

The Brides viene descritta come 'una reinterpretazione contemporanea sexy della saga di Dracula come dramma familiare con protagonista un trio di protagoniste femminili diverse e potenti'.



Inoltre la descrizione spiega che 'con forti elementi horror, The Brides è una soap vampiresca con donne potenti e immortali che fanno diverse cose per mantenere ricchezza, prestigio, eredità e la loro famiglia non tradizionale'.

Maggie Kiley si occuperà della regia dell'episodio pilota, scritto da Roberto Aguirre-Sacasa. The Brides è prodotto da Berlanti Productions.

Nel caso l'episodio pilota dovesse raggiungere i risultati sperati, ABC produrrà un'intera stagione dello show che riporterà per l'ennesima volta sullo schermo il vampiro più famoso al mondo.

Goran Višnjić interpreta Nikola Tesla in Doctor Who, nell'episodi dell'ultima stagione. Su Everyeye trovate anche un'intervista a Višnjić durante il Roma Fiction Fest 2014.