The Brothers Sun, i fan infuriati per la cancellazione: 'Il modello Netflix è rotto'

Ci risiamo: Netflix non ha dato a The Brothers Sun neanche il tempo di respirare, cancellando la serie con Michelle Yeoh dopo una sola stagione nonostante i risultati ottenuti fossero tutt'altro che malvagi. Una decisione che, ancora una volta, mette la piattaforma in cattiva luce per la gestione dei suoi contenuti.

Netflix vanta ormai da anni la fama di piattaforma "mangia-serie", con una percentuale di cancellazioni decisamente alta rispetto alla media (parliamo, come in questo caso, spesso e volentieri di show durati appena una stagione): come già capitato in passato, dunque, i fan non hanno mancato di far sentire la propria voce sui social.

"Il modello Netflix è completamente rotto, gli show devono essere super-economici o dei fenomeni culturali come Stranger Things, altrimenti vengono cancellati", "Netflix rinnova l'immondizia e cancella le serie buone perché si aspetta che queste ottengano il rating di HBO per 14 settimane consecutive nonostante rilascino tutti gli episodi in un solo giorno", "Netflix è come una libreria piena di contenuti, ma tutti i libri hanno le ultime pagine strappate", "Come può una serie finire in top 10 e contemporaneamente underperformare?" si legge in alcuni commenti. E voi, pensate che The Brothers Sun meritasse la cancellazione? Fatecelo sapere nei commenti!