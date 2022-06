The Brothers Sun: Michelle Yeoh e Justin Chien protagonisti del nuovo show Netflix

Michelle Yeoh e Justin Chien saranno i protagonisti della nuova serie Netflix "The Brothers Sun", ambientata nel mondo dei gangster di Taipei, ideata dal co-creatore di American Horror Story Brad Falchuk e da Byron Wu.

Yeoh, che abbiamo visto nel franchise della serie Star Trek della Paramount+ e nell'ultima incredibile pellicola dei Daniels, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Everything Everywhere All at Once, interpreta Mama Sun, mentre Chien, meglio conosciuto per la serie Snapchat Two Sides: Unfaithful, interpreta Charles Sun.

The Brothers Sun seguirà le vicende di un gangster di Taipei, Charles Sun. Quando suo padre verrà colpito da un misterioso assassino, Charles dovrà andare a Los Angeles per proteggere sua madre e il fratello minore Bruce, ignaro di tutto.

La Mama Sun di Yeoh è descritta come scaltra e attenta, avendo costruito una nuova vita per se stessa e suo figlio a Los Angeles, lontana dal suo passato a Taiwan, mentre Charles Sun di Chien è cresciuto come il figlio maggiore di un boss del crimine, preparato per essere un criminale incallito . Va a Los Angeles per proteggere sua madre e il fratello minore, ma si ritrova combattuto tra la vita in cui è cresciuto e la vita che potrebbe fare per se stesso.

Sam Song Li di Better Call Saul interpreta Bruce Sun, arrivato negli Stati Uniti da bambino con poca memoria di Taipei e nessuna idea del passato della sua famiglia. Quando il suo famigerato e rispettato fratello si presenta alla sua porta, Bruce viene catapultato in un mondo per il quale è assolutamente impreparato.

