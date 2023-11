The Brothers Sun, Michelle Yeoh è la madre di un boss nel trailer della serie Netflix

È davvero un periodo d'oro per Michelle Yeoh: il boom di Everything Everywhere All at Once ha fatto sì che il mondo intero scoprisse l'incredibile talento di un'attrice che si era comunque già rivelata all'epoca di Memorie di una Geisha, portando finalmente il suo nome all'attenzione di colossi come Netflix.

La nostra Michelle, che già qualche tempo fa parlò dei cambiamenti in positivo riscontrati dopo Everything Everywhere All at Once, sarà infatti protagonista di questa The Brothers Sun, svelataci proprio oggi da Netflix nell'ambito della Geeked Week con il suo primo teaser ufficiale.

Il trailer ci mostra per grandi linee ciò che vedremo nel corso della prima stagione della serie: la storia seguirà le vicende di Charles Sun, un assassino legato alla Triade che, dopo l'omicidio del padre per mano di un uomo misterioso, vola a Los Angeles per proteggere sua madre (Yeoh) e suo fratello minore, unico membro della famiglia tenuto all'oscuro dei legami del padre e del fratello con la malavita.

Mentre le varie fazioni della mafia locale danno il via a una spietata lotta per il territorio, dunque, Charles dovrà scoprire il vero significato della parola famiglia, rimediando agli errori passati che hanno portato alla sua separazione dalla madre e dal fratello. Cosa ne dite? Vi sembra ci siano le premesse per far bene? Fatecelo sapere nei commenti!