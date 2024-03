The Brothers Sun, Michelle Yeoh rompe il silenzio dopo la cancellazione dello show Netflix

La star di Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh ha commentato, con un post pubblicato su Instagram, la decisione di Netflix di cancellare definitivamente la serie The Brothers Sun dopo la prima stagione. L'attrice ha interpretato la protagonista Eileen Sun nello show creato da Brad Falchuk e Byron Wu per Netflix.

"Addolorata... E trovo così difficile capire il perché... tuttavia, sono così orgogliosa della mia famiglia di fratelli Sun, e di ciò che abbiamo presentato al mondo" ha dichiarato Yeoh, pubblicato le immagini con i suoi co-protagonisti.



The Brothers Sun è stato lanciato su Netflix lo scorso 4 gennaio e ha conquistato la critica, in particolare la performance straordinaria di Yeoh, ma non sembra aver fatto breccia nel cuore del pubblico, che non ha risposto nella maniera in cui sperava lo streamer. Netflix ha deciso di cancellare The Brothers Sun, mandando su tutte le furie i fan.

Anche Justin Chien, co-star di Yeoh, sabato ha pubblicato un post di commiato per la serie, elogiando i proprio co-protagonisti:"La famiglia di The Brothers Sun per sempre. Ho dato tutto me stesso a questo show".



The Brothers Sun è un'oscura dramedy familiare che segue un gangster di Taipei, Charles Sun (Chien), affermato e spietato assassino. Quando suo padre viene colpito a morte da un altro killer, Charles deve andare a Los Angeles per proteggere sua madre (Yeoh), e il suo fratello più giovane (Sam Song Li), completamente ignaro della situazione.

Se siete incuriositi dallo show ecco la recensione di The Brothers Sun, prima e ultima stagione prodotta da Netflix.