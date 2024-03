The Brothers Sun, Netflix cancella la serie tv con Michelle Yeoh dopo una stagione

The Brothers Sun racconta la vita di Bruce Sun, che viene sconvolta da suo fratello maggiore, Charles. Non avendo alcun ricordo del suo passato a Taipei, Bruce viene a sapere della professione della sua famiglia come gangster più famosi, con suo fratello che è un criminale incallito cresciuto dal padre, un vero boss del crimine.

La serie è stata rilasciata nel corso del 2024 su Netflix, tuttavia sembra che il suo futuro sia purtroppo già stato scritto a soli pochi mesi di distanza.

Siamo infatti di fronte all'ennesima produzione che, con una sola stagione alle spalle, è già stata cancellata dalla piattaforma di riferimento. Al momento non si conoscono le motivazioni ufficiali dietro questa decisione così drastica, sappiate solo che se avevate intenzione di iniziare a guardare lo show vi attendono soltanto una manciata di episodi che vi condurranno verso un "non" finale.

Oltre all'attrice premio Oscar Michelle Yeoh, il cast comprendeva anche Justin Chien ed Sam Song Li. Di certo la notizia dell'interruzione di The Brothers Sun lascia quanto meno spiazzati, visti i numerosi elogi che la produzione aveva ricevuto da parte della critica specializzata.

