The Brothers Sun, Netflix svela il trailer della serie con la premio Oscar Michelle Yeoh

Per Michelle Yeoh è davvero un momento d'oro: l'attrice vincitrice dell'Oscar per Everything Everywhere All at Once sta finalmente riscuotendo gli apprezzamenti che merita tra grande e piccolo schermo, con Netflix che immediatamente ha deciso di cavalcare l'onda affidandole un ruolo da protagonista in The Brothers Sun.

Presentata da un breve teaser rilasciato il mese scorso, la nuova serie Netflix segue le vicende di una donna, interpretata proprio dalla star di Memorie di una Geisha, la cui famiglia non è esattamente una famiglia qualunque, ma una delle più potenti famiglie della criminalità taiwanese: il tutto all'oscuro del figlio più piccolo, Bruce.

Tutto cambia, come apprendiamo dal trailer, quando il padre di Bruce e di suo fratello viene assassinato: l'intera famiglia è ora in grave pericolo, e mentre il primogenito Charles vola a Los Angeles per proteggere sua madre e suo fratello ci sarà da mettere al corrente quest'ultimo sulla vera natura dei suoi cari, e sul ruolo che inevitabilmente gli toccherà ricoprire negli eventi che seguiranno.

Azione, ironia e qualche accenno di buoni sentimenti caratterizzano questo trailer che ci ricorda l'uscita della serie su Netflix il prossimo 4 gennaio 2024: e voi, cosa ne dite? Vi sembra che possa valere la pena darvi un'occhiata? Fatecelo sapere nei commenti!