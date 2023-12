The Brothers Sun: tutti i segreti della nuova serie Netflix che non volete perdervi

Netflix nelle ultime ore ha diffuso in streaming un video del dietro le quinte di The Brothers Sun, nuova miniserie che vedrà protagonista la Premio Oscar Michelle Yeoh, che rinnova ulteriormente la propria collaborazione con il colosso dell'intrattenimento dopo The Witcher: Blood Origin e American Born Chinese. Ecco i segreti del nuovo show!

La nuova featurette offre uno sguardo approfondito sul processo creativo di The Brothers Sun. Mostra la meticolosa attenzione ai dettagli nella creazione della narrazione della serie, nello sviluppo dei personaggi e nella sua miscela unica di azione e dramma. Scoprite il trailer di The Brothers Sun su queste pagine.

The Brothers Sun è incentrato sulla potente famiglia taiwanese della triade, i Sun. La trama prende il via quando il patriarca della famiglia viene ucciso da un misterioso assassino, spingendo il figlio maggiore, Charles "Chairleg" Sun (interpretato da Justin Chien), a proteggere la madre Eileen (Michelle Yeoh) e l'ingenuo fratello minore Bruce (Sam Song Li). La serie esplora i temi della fratellanza, della famiglia e della lotta per il potere nel pericoloso ventre delle società più letali di Taipei.

La serie vanta un cast stellare, guidato, come già detto, da Michelle Yeoh nel ruolo di Eileen "Mama" Sun. L'ensemble comprende Justin Chien nel ruolo di Charles, Sam Song Li nel ruolo di Bruce, Highdee Kuan nel ruolo di Alexis e Joon Lee nel ruolo di TK. Il cast ricorrente comprende, tra gli altri, Johnny Kou, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu e Rodney To.

Brad Falchuk e Byron Wu, noti per il loro tocco narrativo avvincente, hanno creato una storia ricca di complessità e intrighi. Il team di produzione esecutivo, che comprende Kevin Tancharoen e Mikkel Bondesen, ha lavorato a stretto contatto per dare vita a questa storia avvincente.

Con il suo mix di dramma, azione e dinamiche familiari, The Brothers Sun è destinato a diventare uno dei contenuti originali più attesi su Netflix nel 2024. La featurette non ha fatto altro che accrescere l'attesa per la serie, promettendo uno show tanto coinvolgente quanto emozionante.

La miniserie debutterà in esclusiva su Netflix il 4 gennaio 2024.