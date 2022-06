The Buccaneers: Apple annuncia una serie basata sul famoso romanzo incompiuto!

Apple continua a presentare nuove serie tv originali con l'annuncio di un progetto, ancora senza titolo, tratto da The Buccaneers, famoso romanzo incompiuto dell'autrice Premio Pulitzer Edith Wharton.

Composta da otto episodi di un'ora ciascuno, la serie avrà per protagoniste con Kristine Froseth ("The Assistant", "Sharp Stick"), Alisha Boe ("When You Finish Saving the World", "Tredici"), Josie Totah ("Bayside School"), Aubri Ibrag ("Dive Club - Un tuffo nel mistero"), Imogen Waterhouse ("The Outpost", "Animali notturni") e Mia Threapleton ("Shadows", "I Am Ruth"). Scritta e ideata da Katherine Jakeways ("Tracey Ullman's Show", "Where This Service Will Terminate") e diretta dalla vincitrice del BAFTA Susanna White ("Bleak House", "Jane Eyre", "Generation Kill"), la serie è attualmente in produzione in Scozia.

La storia segue un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via ad uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire "lo voglio" sarà solo l'inizio...

La candidata al BAFTA Beth Willis ("Doctor Who", "Ashes to Ashes", "Help"), il vincitore dell'Emmy George Faber ("National Treasure", "Generation Kill", "Collateral"), Katherine Jakeways sono i produttori esecutivi, come Susanna White che dirigerà la maggior parte degli episodi. La serie, ancora senza titolo, è prodotta per Apple TV+ da The Forge Entertainment.

Per altre novità dal mondo Apple TV+, guardate il trailer ufficiale di Five days at Memorial, nuova serie tv con Vera Farmiga.