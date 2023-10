The Buccaneers è la serie tv ideale se volete vedere la società maschilista cadere a pezzi

La piattaforma di streaming Apple TV+ ha presentato in queste il trailer ufficiale di The Buccaneers, la nuova serie tv composta da otto episodi e ispirata all'omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton, ideale se volete vedere la società maschilista cadere a pezzi.

Dalla creatrice Katherine Jakeways, farà il suo debutto su Apple TV+ il prossimo 8 novembre con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali ogni mercoledì, fino al 13 dicembre. La storia racconta di un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento che farà esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni '70 dell'Ottocento, dando il via ad uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un'aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire "lo voglio" è solo l'inizio...

Il trailer di The Buccaneers, disponibile all'interno dell'articolo, è accompagnato dalla hit "All American Bitch" di Olivia Rodrigo e dal nuovo singolo di Miya Folick "What We Wanna". "The Buccaneers" è una dramedy musicale che fonde l'aristocrazia inglese del 1870 con una colonna sonora moderna prodotta da Stella Mozgawa (membro della band Warpaint) e ricca di canzoni delle migliori interpreti femminili di oggi, tra cui Taylor Swift, Boygenius, Maggie Rogers e Bikini Kill, oltre a musiche originali di Folick, Lucius, Alison Mosshart nonché delle AVAWAVES, compositrici della serie.

