The Burning Girls: Samantha Morton e Ruby Stokes protagoniste della serie Paramount Plus

Come riportato da Deadline, Samantha Morton e Ruby Stokes sono entrate nel ruolo di protagoniste nel cast di The Burning Girls, serie prodotta da Paramount per il suo servizio di streaming digitale, Paramount Plus, e tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice C.J. Tudor. Alla sceneggiatura troveremo Hans Rosenfeldt e Camilla Ahlgren.

Basata sull'omonimo libro di C.J. Tudor, la serie è incentrata sul personaggio della Morton, Jack Brooks (Morton), una vicaria vedova perseguitata da una tragedia della sua precedente chiesa, e sulla sua ribelle figlia adolescente Flo (Stokes). Entrambe desiderose di un nuovo inizio, Jack accetta un incarico a Chapel Croft ma, poco dopo il trasferimento, i due scoprono che il remoto villaggio è pieno di spaccature, cospirazioni e segreti e ha un passato violento.

Di The Burning Girls è stato anche definito il resto del cast, con Conrad Khan (Peaky Blinders), Rupert Graves (Sherlock, Emma), la star di Stranger Things Elodie Grace Orkin, Janie Dee, David Dawson (The Last Kingdom), Paul Bradley (EastEnders), Jane Lapotaire (The Crown, Marie Curie), Jack Roth (Bohemian Rhapsody), Mollie Holder (Sanditon), Safia Oakley-Green (The Origin, Sherwood), Beth Cordingly (Learning to Walk Again) e John Macmillian (House of Dragon) si uniscono a Morton e Stokes. Le riprese sono già iniziate.

Samantha Morton, vista recentemente in The Walking Dead, è attualmente impegnata nel period drama di Starz The Serpent Queen nel ruolo di Caterina de Medici. Ruby Stokes ha interpretato Francesca Bridgerton nel dramma di successo di Shonda Rhimes su Netflix, anche se è stata sostituita da Hannah Dodds per la terza stagione e sarà invece protagonista di Lockwood & Co di Netflix.

"Non potremmo essere più soddisfatti del cast di The Burning Girls, che inizierà la produzione questa settimana", ha dichiarato Tony Wood, CEO di Buccaneer Media. "Il livello dei talenti coinvolti è notevole".