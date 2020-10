The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca: 5 curiosità sul film con Forest Whitaker

Questa sera su Iris va in onda The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca, il film del 2013 scritto e diretto da Lee Daniels con protagonista Forest Whitaker. Scopriamo insieme alcune curiosità su questa pellicola, adattamento di un articolo del Washington Post dedicato a Eugene Allen, maggiordomo della Casa Bianca per più di trent'anni.

Alcuni aspetti del film sono in conflitto con gli avvenimenti della vita reale di Eugene Allen ; l'ispirazione per il personaggio Cecil Gaines. Nel film, Gaines è stato sorpreso a rubare una torta da un hotel, è stato assunto come cameriere nello stesso hotel e in seguito ha impressionato un amministratore della Casa Bianca che si trovava lì. Nella vita reale, Allen nonaapnea ha fatto domanda per il lavoro e l'ha ottenuto. I figli di Gaines sono rappresentati come uno morto in Vietnam e l'altro che si unisce alle Pantere Nere. Nella vita reale, il figlio di Allen che è andato in Vietnam è sopravvissuto e ha continuato a lavorare per il Dipartimento di Stato.

In The Butler avrebbe dovuto esordire come attore anche Barack Obama ma, a causa delle elezioni presidenziali del 2012 ciò non fu possibile. Per ulteriori approfondimenti, date un'occhiata alla nostra recensione di The Butler.