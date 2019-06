The Capture: la prima immagine mostra i protagonisti della mini-serie thriller di BBC

BBC ha reso disponibili nuovi particolari riguardanti The Capture, la mini-serie composta da sei episodi e basata sul mondo delle fake news. I protagonisti saranno Holliday Grainger (Strike) e Callum Turner (Animali Fantastici: i crimini di Grindelwald).

La pubblicazione dell'immagine arriva dopo che alcuni mesi fa era stata annunciata la presenza degli attori Ron Perlman e Famke Janssen in The Capture. All'interno del frame è possibile notare Holliday Grainger seduta in quello che sembra essere uno studio, mentre sullo sfondo si vede il volto di Callum Turner riprodotto su una parete composta da monitor.

La storia di The Capture inizia quando al soldato Shaun Emery (Turner) viene annullata una condanna per omicidio in Afghanistan, a causa delle prove video ritenute difettose. L'uomo ritorna in libertà, ma la situazione cambia nuovamente quando una telecamera all'interno della città di Londra mostra un nuovo evento che porta Emery a doversi difendere ancora una volta. Rachel Carey (Grainger) sarà la detective che si occuperà del suo caso.

A proposito della serie, Piers Wenger di BBC ha cercato di descriverla come:

"Basata sulla ricerca, ma con grande talento nella narrazione. The Capture vuole far luce sulla cultura della sorveglianza e si chiede cosa può succedere in un mondo in cui non possiamo fidarci delle prove che abbiamo di fronte".

The Capture è una delle nuove mini-serie prodotte da BBC. Uscirà durante la fine del 2019, in concomitanza con l'uscita dell'altra mini-serie BBC: Dracula. Per quest'ultima sono stati annunciati i membri del cast.