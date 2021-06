The Chair, ecco il teaser della serie con Sandra Oh dai creatori di Game of Thrones

Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer della serie dramedy con Sandra Oh, The Chair, prodotta dagli showrunner di Game of Thrones nonché produttori esecutivi David Benioff e DB Weiss.

In The Chair l'attrice interpreta la dottoressa Ji-Yoon Kim, mentre affronta il suo nuovo ruolo di presidente del dipartimento di inglese presso la prestigiosa - e fittizia - istituzione accademica conosciuta come Pembroke University.

Nel teaser vediamo la dottoressa Kim camminare nel campus innevato del New England mentre si dirige verso il suo ufficio. Ovviamente, le cose non vanno bene, dato che Oh si siede e la sedia si rompe e crolla sotto di lei.



Dopo essere diventata la presidente del dipartimento di inglese, The Chair seguirà il personaggio di Oh mentre inizia ad affrontare una serie di sfide uniche essendo la prima donna a dirigere il dipartimento dell'università.



Nel cast, oltre alla star di Grey’s Anatomy e Killing Eve, vedremo anche Jay Duplass, Holland Taylor, Nana Mensah, Bob Balaban, David Morse ed Everly Carganilla, Ji Yong Lee, Mallor Low, Marcia Debonis, Ron Crawford, Ella Rubin e Bob Stephenson.



Sandra Oh, David Benioff, DB Weiss, Bernie Caulfield e Daniel Gray Longino sono produttori esecutivi insieme a Amanda Peet, moglie di Benioff, che ha anche firmato la sceneggiatura con Annie Julia Wyman, Richard E. Robbins, Jennifer Kim e Andrea Troyer.



L'accordo tra David Benioff, D. B. Weiss e Netflix porterà successivamente alla realizzazione di altri progetti in via di sviluppo, inclusi gli adattamenti de Il problema dei tre corpi di Liu Cixin e Il sussurro del mondo di Richard Powers.

Sandra Oh ha ammesso di non aver intenzione di tornare in Grey's Anatomy e ci ha invitato a seguirla nei suoi prossimi progetti, dopo aver vinto un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica per Killing Eve.

The Chair arriverà sul servizio di streaming il 27 agosto 2021 con sei episodi da mezz'ora, questo primo teaser vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti!