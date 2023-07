The Changeling - Favola di New York: prime immagini e data d'uscita su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso le prime immagini ufficiale e rivelato la data d'uscita di The Changeling - Favola di New York, nuova dramedy che vedrà protagonisti il candidato all'Oscar LaKeith Stanfield e la semi-sconosciuta Clark Backo. La serie è basata sul romanzo best-seller di Victor LaValle pubblicato nel 2017. Date un'occhiata alle prime immagini.

The Changeling - Favola di New York farà il suo debutto in streaming su Apple TV+ a partire dall'8 settembre 2023 con i primi tre episodi subito disponibili, per poi proseguire al ritmo di un episodio alla settimana fino alla conclusione prevista per il 13 ottobre seguente.

Basata sull'omonimo bestseller di Victor LaValle, "The Changeling - Favola di New York" è una favola per adulti, una storia dell'orrore, un racconto sulla genitorialità e di una pericolosa odissea in una New York che non sapevate esistesse. Oltre a LaKeith Stanfield, la serie è interpretata da Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson e dalla special guest star Malcolm Barrett.

Su queste pagine potete recuperare il trailer de La casa dei fantasmi, remake Disney che vede Stanfield nel cast.

"The Changeling - Favola di New York" è scritta e adattata dalla showrunner e produttrice esecutiva Kelly Marcel ("Crudelia", "Venom", "Venom: La furia di Carnage"), che attualmente è al lavoro come regista di Venom 3. L'episodio pilota è stato diretto da Melina Matsoukas ("Queen & Slim", "Insecure").

La serie è prodotta da Apple Studios e Annapurna. Megan Ellison, Patrick Chu e Ali Krug sono produttori esecutivi per conto di Annapurna. La showrunner Kelly Marcel, l'autore del libro Victor LaValle, David Knoller e il regista Jonathan van Tulleken producono a livello esecutivo insieme alla star LaKeith Stanfield. La regista Matsoukas è produttrice esecutiva attraverso la sua De La Revolución Films. Anche Sue Naegle e David Wolkis sono produttori esecutivi, mentre Khaliah Neal è co-produttrice esecutiva.

Dopo averlo apprezzato in Atlanta, Lakeith Stanfield è stato al centro di alcune polemiche per una chat antisemita diventata pubblica.

Di seguito le immagini di The Changeling - Favola di New York, in arrivo l'8 settembre prossimo.