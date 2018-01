The Chilling Adventures of Sabrina: chi interpreterà Harvey? Ecco la casting call!

Se ricordate il dolce e impacciato fidanzato dell'altrettanto dolce Sabrina, protagonista della sit-com anni '90, ora sarete curiosi di sapere chi interpreterà il ruolo di Kinkle nel nuovo serial, quello tratto direttamente dalla Archie Comics , l'originale versione dark della steghetta per metà umana.

Il nome dell'attore non lo conosciamo, ma di certo qualcosa potremo capire dalla casting call del personaggio di Harvey Kinkle, che insieme ad alcuni altri personaggi fondamentali, sta per prendere "forma umana" in questa ricerca degli attori che affiancheranno Sabrina nella sua complicata vita tra due mondi, quello magico e quello umano, in The Chilling Adventures of Sabrina, The Teenage Witch, spinoff dell'acclamata Riverdale!

Dimenticate il mondo fatato, ovattato e puffoso di Sabrina Vita da Strega, Melissa Johan-Hart abbandonerà lentamente le vostre menti quando vedremo sullo schermo (Netflix), la serie tratta dal fumetto originale Archie Comics, molto dark, molto magica, estremamente infarcita di creature terrificanti!

The Chilling Adventures of Sabrina doveva essere inizialmente un vero e proprio spinoff di Riverdale e sarebbe dovuto uscire sullo stesso canale tv, la CW ma, alla fine, il tutto è stato spostato a Netflix dove, probabilmente, arriverà anche buona parte del team creativo di Riverdale.

I protagonisti ci sembreranno familiari, potremo comunque godere di qualche guizzo creativo che potrà ricordarci la nostra steghetta preferita degli anni Novanta, tuttavia, le deviazioni dark saranno molteplici in The Chilling Adventures of Sabrina, The Teenage Witch. Vediamo come sarà Harvey? Ecco la descrizione della casting call:

Uomo, 18 anni o più, dovrà interpretare uno studente delle superiori, Tutte le Etnie. Sarà il ragazzo di Sabrina, il Principe Azzurro di questa favola dark. Harvey è un giovane uomo che vive in una piccola città che inizia a comprendere quale sia il suo posto in un mondo molto più grande. Attivo politicamente, per così dire, idiosincratico, attraente, carismatico e divertente. Bellissimo e molto romantico, Harvey è anche intelligente, sveglio e compassionevole. Quando lo incontriamo, fa parte della contro-cultura giovanile di Greendale. Non ha la più pallida idea di essere il discendente di una famosa famiglia di grandi cacciatori di streghe...ASP SERIES REGULAR

L'idea che Harvey possa discendere da una grande famiglia di cacciatori di streghe regala una nota di inaspettato brivido a un personaggio che, dalla descrizione ufficiale, sembra veramente l'uomo perfetto: cosa vorrà dire questo per il suo rapporto con Sabrina, una strega vera e propria? Chissà... La cosa inizia a farsi interessante, non trovate?

Sabrina non avrà al suo fianco soltanto Harvey: avrà anche un'amica, un po' come lo era Valery nella serie degli anni '90. Il suo nome è Rosalind ed ecco la descrizione che ne viene data nella casting call:

Donna, 18 anni o più, interpreterà una sedicenne, Afro-Americana. Rosalind è la migliore amica umana di Sabrina. Spregiudicata, autoritaria e schietta come i suoi genitori, che fanno parte del gruppo Pantera Nera, Rosalind nasconde un segreto a Sabrina e al resto dei suoi compagni di classe; insomma, lei non è proprio quella che sembra e questo metterà in serio pericolo la su anima immortale... 10 / 13 episodi SERIES REGULAR

La call di cui siamo per ora a conoscenza è quella potenzialmente più interessante. Questo nuovo serial, The Chilling Adventures of Sabrina, sembra una riedizione in chiave moderna di Buffy: nella prima serie la ragazza si troverà a dover affrontare un super cattivo che, come in molte altre serie tv che abbiamo visto, sarà una persona a lei vicina... Almeno così sembra dalla casting call di Mary Wardwell:

Donna, sui 30 anni, eterogenea. Female, 30s, Diverse. Simpatica ed eccentrica insegnante della Baxter High, la signora Wardwell si presenta come un'abile e bizzarra guida per Sabrina. Tuttavia, la sua persona viene subito rilevata da Madam Satan all'inizio del pilot e diventa una manipolatrice acuta e astuta. Essenzialmente, la Dama del Diavolo preparerà le "lezioni" della Wardwell al solo scopo di corrompere Sabrina secondo quanto richiesto dall'agenda del Diavolo ... ASP SERIES REGULAR

Madam Satan è una figura molto conosciuta dei fumetti, specialmente la conosce bene chi ha letto le pagine dei comics Archie di The Chilling Adventures of Sabrina. Madam Satan è infatti una frequente antagonista di Sabrina e, nei fumetti, era anche coinvolta romanticamente con il padre di Sabrina, Edward Spellman. Tuttavia, alla fine lui scelse la madre (mortale), di Sabrina e questo spiega, almeno in parte, i sentimenti negativi che Madam Satan prova per la ragazza.

Per adesso, leggendo queste descrizioni dei personaggi, possiamo almeno darci un'idea di ciò che andremo a vedere non appena il serial approderà su Netflix: Che ne dite? Vi ispira? Fateci sapere come la pensate nei commenti, qui sotto!