The Chilling Adventures of Sabrina: ecco la prima concept art della serie Netflix!

E' appena uscita online la prima concept art di The Chilling Adventures of Sabrina, the Teenage Witch , postata dalla designer di produzione Lisa Soper, il cui lavoro è stato lodato da Aguirre-Sacasa.

L'immagine evoca indubbiamente l'arte dei recenti fumetti di Robert Hack di Sabrina. E questo è il tweet di Aguirre-Sacasa:

"Ecco il primo disegno per Sabrina, ed è FANTASTICO!"

Inizialmente, The Chilling Adventures of Sabrina, doveva uscire su CW, dove anche la serie da cui è tratto, Riverdale, va in onda. Tuttavia si è poi preferito passare la proprietà a Netflix, dove i programmi prevedono di mandare in onda già due stagioni di questa nuova e interessante serie a tema magico.

Per fare un recap, ecco le descrizioni dei personaggi principali:

"[SABRINA SPELLMAN] Donna, Etnia aperta, età: 18 o più di 18, dovrà interpretare una ragazza di 16 anni. Sabrina è una giovane donna con dei poteri, metà umana, metà strega, che lotta perché le sue due diverse nature si armonizzino. E' in procinto di iniziare il suo addestramento come strega, anche se cerca di mantenere una parvenza di normalità, continuando ad andare al liceo, il Baxter High. Sabrina è intelligente, compassionevole e coraggiosa fino alla sconsideratezza. Contesta la dottrina stregonesca ad ogni lezione. E' fieramente leale nei confronti degli amici e della famiglia, è simpatica, in un modo un po' bizzarro e si trova nel bel mezzo di una storia d'amore con il suo compagno di classe, Harvey Kinkle. Sabrina è tutto ciò che divide il mondo che conosciamo dalle Forze Oscure che lo minacciano. PROTAGONISTA.

[HILDA SPELLMAN] Donna, 35-40 anni, qualsiasi Etnia. Hilda è la più gentile tra le sorelle Spellman che hanno cresciuto Sabrina; tuttavia la sua natura nasconde un lato molto più rude. E' una guaritrice, lei produce pozioni, è dolce come il miele finché non le si pestano i piedi e non la si intralcia (lei e la famiglia). Lavorano alle pompe funebri cittadine, le due sorelle nascondono le loro doti magiche al mondo, mentre insegnano a Sabrina incantesimi e incanti a... casa! SERIES REGULAR

[ZELDA SPELLMAN] Donna, 35-40 anni, qualsiasi Etnia. Zelda è la sorella più spigolosa tra le due che hanno cresciuto Sabrina; tuttavia la sua natura potrebbe nascondere un lato molto più materno, alla fine. Al contrario di Hilda, Zelda dichiara di non aver mai conosciuto l'amore poiché la sua devozione nei confronti del Signore Oscuro è totale; per questo chi cerca pozioni d'amore, deve rivolgersi a Hilda, chi invece vuole vendetta va da Zelda. SERIES REGULAR

[AMBROSE SPELLMAN]Maschio, ventenne, Afroamericano o Indiano (India Britannica). Ambrose è il "cugino" di Sabrina, un negromante. È spiritoso, pungente, pan-sessuale e ama essere un mago. Intrappolato nella casa delle pompe funebri a causa di un incantesimo vincolante, Ambrose vive nella soffitta dell'obitorio ed è uno degli alleati di Sabrina 10/13 SERIES REGULAR"