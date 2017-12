The Chilling Adventures of Sabrina, lo spinoff di Riverdale, approda su Netflix

The Chilling Adventures Of Sabrina , la serie tv spinoff di Riverdale che tratta le avventure di, arriva su

Sabrina, che noi abbiamo già visto in Sabrina Vita da Strega - adattamento molto leggero e poco fedele ai comics - è un fumetto della Archie Comics e verrà trasmesso dalla piattaforma di streaming digitale Netflix, invece che su The CW.

The Chilling Adventures of Sabrina, questo il titolo originale del serial (in Italia non sappiamo ancora come lo chiameranno), sarà dunque in onda su Netflix, che già ospita diversi episodi della serie cugina, Riverdale.

Secondo The Hollywood Reporter, la prima stagione di The Chilling Adventures of Sabrina sarà composta da 20 episodi che andranno in onda sulla piattaforma di streaming digitale. Al momento però, non sappiamo ancora se Sabrina "vivrà" le sue avventure nello stesso universo di Riverdale, visto che entrambe sono proprietà Archie Comics.

La serie prenderà spunto da classici horror e dark come Rosemary’s Baby e l'Esorcista e sarà un adattamento estremamente oscuro rispetto alla serie tv già andata in onda dal 1990 al 2000.

Al momento The Chilling Adventures of Sabrina è in via di sviluppo e uscirà tra il 2018 e il 2019. La serie sarà scritta da Roberto Aguirre-Sacasa e diretta da Lee Toland Krieger; inoltre, lo show sarà co-prodotto dalla Berlanti Productions dalla Warner Bros. Television. Produttori esecutivi saranno Aguirre-Sacasa, Krieger, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater.