The Chosen, la serie su Gesù Cristo è stata acquistata da The CW

The Chosen è il primo adattamento per la tv delle vicende che hanno reso grande la figura di Gesù Cristo. Lo show ha la particolare caratteristica di essere stato finanziato solo ed esclusivamente grazie al crowdfunding.

The CW ha deciso di entrare nell'universo di Gesù Cristo. Nello specifico, la rete, che ha passato l'ultimo anno a uccidere spietatamente quasi tutti i suoi spettacoli dopo essere stati venduti a un nuovo proprietario, ha annunciato di aver raccolto tre stagioni di The Chosen , un dramma televisivo sulla vita di Gesù Cristo, un famigerato falegname che ha creato una grande confusione in Medio Oriente circa duemila anni fa.

Tra le altre cose, ricordiamoci che anche il CEO di CW ha mollato l'emittente dopo 11 anni di onorato servizio, a dimostrazione come la situazione non sia delle più rosee.

Il pedigree dello show, che vede Jonathan Roumie nei panni di Jesus, è in realtà piuttosto interessante: è stato creato da Dallas Jenkins, con il desiderio di creare contenuti "importanti" su Gesù.

Jenkins ha creato lo spettacolo ottenendo successo da record, e poi ha collaborato con la società cristiana VidAngel, meglio conosciuta per il suo servizio che filtra nudità e volgarità dai DVD, e poi è entrato in una massiccia causa legale con gli studi per detto servizio, per trasmettere la serie.

All'inizio il pubblico era diffidente, ma poi l'entusiasmo è aumentato quando, durante i primi giorni di COVID-19, Jenkins e il suo team hanno reso lo spettacolo gratuito per farlo seguire dalle masse. Lo spettacolo è diventato un vero successo in streaming e ora appare su più servizi, tra cui Netflix e Peacock.

Tutto ciò porta fino ad oggi, quando The CW, che, tra le altre cose, sta affrontando la crisi dello sciopero degli sceneggiatori WGA, che rende estremamente allettanti i contenuti sceneggiati prefabbricati, ha annunciato che avrebbe raccolto tutte e tre le stagioni esistenti della serie per la trasmissione in rete.

Lo show debutterà su CW 16 luglio, e poi continuerà, culminando con la trasmissione in rete del finale della terza stagione alla vigilia di Natale. Non si sa ancora se le altre quattro stagioni attualmente pianificate di Jenkins riceveranno un trattamento simile.