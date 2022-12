The Christie Affair: Daisy Ridley protagonista della nuova serie su Agatha Christie!

La star di Star Wars Daisy Ridley è ufficialmente entrata a far parte del cast di "The Christie Affair", la nuova serie televisiva sviluppata e prodotta da Miramax TV che adatterà l'omonimo romanzo best-seller di Nina de Gramont.

Il romanzo di Gramont è stato pubblicato da St. Martin's Press nel febbraio di quest'anno ed è diventato bestseller n. 1 nel Regno Unito. Inoltre, è stato incluso nella lista dei bestseller del New York Times e in Hello Sunshine Book Club di Reese Witherspoon. Per la precisione, il racconto reinventa l'inspiegabile scomparsa di undici giorni di Agatha Christie, che nel 1926 affascinò il mondo.

Ridley interpreterà Nan O'Dea, l'amante del marito di Christie, su cui si concentrerà la serie. Durante la vicenda, Nan scopre che la sua vita sarà intrecciata con quella di Christie's, in modi che nessuna delle due si sarebbe mai aspettata. La scrittrice Juliette Towhidi sta adattando la sceneggiatura per la serie televisiva; i suoi crediti precedenti includono “Calendar Girls”, “Death Comes to Pemberley”, “Testament of Youth” e “The Essex Serpent”. Daisy Ridley sarà anche produttrice esecutiva dello show. Miramax TV produrrà con Ellen Goldsmith-Vein, Rich Green, Jeremy Bell e DJ Goldberg del Gotham Group.

