The Cleaning Day, Liza Weil in un ruolo ricorrente nel cast della serie Fox

Come riporta TVLine, Liza Weil reciterà nel dramma della Fox, The Cleaning Day, con protagonista Elodie Yung, una brillante dottoressa che si vede costretta a diventare una donna delle pulizie per conto della mafia per pagare le cure mediche al figlio malato. Ora sono arrivate novità importanti sul cast dello show.

Liza Weil interpreterà Katherine Russo, vice agente speciale in carica presso l'ufficio dell'FBI di Las Vegas. Descritta come intelligente, austera e sicura di sé, Russo ha già lavorato sul campo al fianco dell'agente speciale Garrett Miller (Oliver Hudson) prima di essere promossa, e mostrerà tutto il suo carattere e la sua grinta anche nel rapporto con quest'ultimo.



Oltre a Le regole del delitto perfetto, dove ha interpretato l'avvocatessa Bonnie Winterbottom in tutte e sei le stagioni, Weil è nota per il ruolo di Paris Geller in Una mamma per amica e per le più recenti partecipazioni a serie come La fantastica signora Maisel e Scandal, nel quale recita l'ex marito Paul Adelstein. Nella serie Amazon, Liza Weil interpreta Carole Keene, una bassista ispirata alla vera musicista Carol Kaye.



Weil si unisce ad un cast che comprende anche Adan Canto, Martha Millan, Sean Lew e le new entry Faith Bryant, Sebastien LaSalle e Valentino LaSalle.

Liza Weil ha ripreso il ruolo di Paris nel revival di qualche anno fa di Una mamma per amica, nuovamente al fianco di Alexis Bledel nei panni di Rory Gilmore e Lauren Graham in quelli di Lorelai Gilmore.