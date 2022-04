The Cleaning Lady è stata rinnovata per una seconda stagione su Fox!

La serie della Fox con Liza Weil, The Cleaning Lady, è stata ufficialmente rinnovata per una seconda stagione.

Una notizia che sicuramente non stupisce se si considera che lo show è uno dei 5 maggiori successi del network quest'anno. E non solo, perché è anche la serie drama con il punteggio più alto in due anni su Fox, dove ha registrato il debutto migliore nella storia della rete, ottenendo un punteggio di 0,5 nella demo 18-49 e 3,56 milioni di spettatori in Live+Same Day. Andando avanti con il tempo il primo episodio ha registrato 11,9 spettatori totali su più piattaforme, mentre il finale ha visto un leggero calo, che però non ha intaccato il successo dello show.

"Questa storia commovente e fortemente emotiva ha conquistato il pubblico su tutte le piattaforme con la sua narrativa potente e piena di suspense su una lavoratrice irregolare costretta a navigare nel mondo criminale per salvare la vita del figlio malato", ha dichiarato Michael Thorn, presidente della Fox Entertainment.

"Questa donna delle pulizie- ha proseguito Thorn - affronta con coraggio e senza scuse molte delle questioni sociali più importanti di oggi, una cosa che possiamo dire con orgoglio è uno dei biglietti da visita di lunga data della FOX, e tutto viene portato in prospettiva dalla potente performance della nostra protagonista, Élodie Yung (attrice nota per Daredevil) e dell'intero cast. Grazie al grandissimo talento di Miranda e Melissa (sceneggiatrice e showrunner di The Cleaning Lady) e ai nostri eccezionali partner della Warner Bros., il pubblico ha abbracciato questa storia e ora non vede l'ora di scoprire cosa accadrà a questa madre che si dedica ad aiutare il figlio quando lo show tornerà per la sua seconda stagione. "