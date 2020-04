The Clone Wars 7: Ahsoka Tano scopre la merce nella nave di Martez nel sesto episodio

Trace Martez è alla guida della sua nave, imbarcata in una missione organizzata dalla sorella Rafa. Dove si dirigerà la nave? Cosa sta trasportando? Su Disney+ da oggi è disponibile il sesto episodio della settima stagione di Star Wars: The Clone Wars, con al centro della trama il personaggio di Ahsoka Tano, tanto discussa in quest'ultimo periodo.

Ed è proprio Ahsoka Tano che scopre il contenuto della nave di Trace Martez; si tratta di spezie, che la nave sta conducendo in direzione del Sindacato Pyke. Convinta che la nave - e di conseguenza il suo contenuto - sia in pericolo, Trace Martez prenderà una decisione alquanto frettolosa che potrebbe causare un pericolo imminente.

Le avventure di Clone Wars 7 stanno appassionando milioni di fan del franchise, che grazie all'arrivo di Disney+ anche in Italia sta trovando ottimi riscontri in questi giorni d'isolamento.



La serie animata è creata da George Lucas e prodotta da LucasFilm Animation, programmata su Cartoon Network dal 2008, e ambientata nell'universo fantascientifico di Guerre Stellari proprio durante le guerre dei cloni.

Temporalmente la serie si colloca tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, all'interno della serie cinematografica prequel degli anni 2000.

Ahsoka Tano potrebbe essere protagonista di una serie live-action e in questi giorni si è polemizzato molto sulla possibile scelta di Rosario Dawson per Ahsoka Tano, a discapito della sua doppiatrice storica Ashley Eckstein.