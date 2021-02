The Clone Wars: Ashley Eckstein condivide il primo profilo che descrive Ahsoka Tano

È passato meno di un anno dalla conclusione di Star Wars: The Clone Wars, opera di Dave Filoni che ha introdotto per la prima volta Ahsoka Tano. La sua doppiatrice ha quindi condiviso su Instagram la prima descrizione del personaggio.

Trovate il post condiviso da Ashley Eckestein in calce alla notizia, l'attrice infatti ha voluto mostrare ai numerosi appassionati dell'universo di Guerre Stellari la prima lettera che ha ricevuto incentrata sulla sua parte, scrivendo anche un lungo messaggio. Ecco il suo commento: "Stavo mettendo in ordine alcuni vecchi scatoloni e ho trovato la prima lettera in cui mi veniva offerto il ruolo di Ahsoka Tano. Era il 2006 quando venivano ancora spedite lettere invece di email. La seconda immagine invece è la descrizione del personaggio che mi era stata fornita per quella puntata. Abbiamo lavorato duramente per trovare la voce giusta per Ahsoka, il suo carattere, la sua personalità e la sua vivacità. Una delle cose di cui vado più fiera nella mia vita è stato aver contribuito a creare il personaggio di Ahsoka Tano".

Come si poteva immaginare, il post di Ashley Eckestein ha riscosso un notevole successo, in particolare perché ha permesso ai fan di scoprire qualche dettaglio dal dietro le quinte della famosa serie animata. Per concludere, vi segnaliamo l'annuncio delle nuove action figures dedicate ai protagonisti di Star Wars: The Clone Wars.